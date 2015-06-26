焦点：5月日本消费者自一年多来首次增加支出

图为东京一处购物街，人们在购买衣服。 REUTERS/Thomas Peter

路透东京6月26日 - 日本5月家庭支出一年多来首次上升，强劲的就业市场也调高了企业将开始加薪的预期。通胀率升向央行制定的2%目标，企业加薪必不可少。

家庭支出反弹让日本央行感到一些宽慰。央行担心去年消费税上调损及家庭财务情况，使消费增长放慢，并对其大规模刺激计划提出问题。

劳动力市场收紧可能使薪资持续增长--日本央行希望看到这样的结果，以便提振消费、投资并促使经济持续增长。

5月失业率持稳于18年低点3.3%，接近决策者认为的充分就业水准。周五的数据还显示，就业机会也有改善，触及逾20年来高位。

不过5月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期仅上升0.1%，凸显央行距离要实现2%的目标仍很遥远，促使市场继续预期今年稍晚央行会祭出更多刺激措施。

“宏观来看，经济中仍有大量闲置产能，正在拉低物价。”凯投宏观(Capital Economics)日本经济分析师Marcel Thieliant在给客户的报告中称。

日本总务省数据显示，5月家庭支出较上年同期增加4.8%，远超市场预估中值增加3.4%。

这是去年3月以来首次同比增长，标志着在去年上调消费税打压支出后，消费者终于开始愿意花钱了。

**薪资增长温和**

日本央行希望紧俏的劳动力市场状况可帮助提升薪资，但截至目前的薪资增长情况一直不温不火，使得未来前景仍不确定。

“薪资上涨有限，而且存在对经济前景的担忧。如果薪资维持不变，而且未来物价将上涨，人们将不会消费很多，”明治安田生命首席经济分析师小玉佑一表示。

5月核心CPI同比升幅放缓应不会让日本央行感到意外，因该央行此前就预期受去年油价下滑影响，今年多数时间物价升幅停滞。

分析师说，由于通胀率仍较2%的目标差很多，央行仍将承受扩大已经很庞大的刺激计划的压力。

“日本政府不希望日圆进一步下滑，这种政治因素可能阻止日本央行采取宽松措施，”瑞穗总合研究所资深分析师Hidenobu Tokuda表示。

日本经济已从去年的衰退阴影中走出，今年第一季经济成长环比年率为增长3.9%，因企业增加了支出。(完)

(编译 郑茵/刘秀红/杜明霞；审校 王丽鑫/张若琪/艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。