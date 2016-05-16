日本政府否认媒体消息 称日相决定推迟消费税上调的报道不实

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透东京5月16日 - 日本内阁官房长官菅义伟否认有关首相安倍晋三已决定推迟上调消费税的消息，称媒体报道不实。
“这不是事实，完全毫无根据，”菅义伟周一在记者会中说。
他重申政府将按计划在明年4月把消费税从当前的8%提高至10%，除非发生雷曼兄弟级别的金融危机或严重自然灾害。
日本经济新闻周六报道称，首相安倍晋三将推迟上调消费税。(完)
(编译 李婷仪 审校)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。