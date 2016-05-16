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国际财经 | 2016年 5月 16日 星期一 11:26 BJT

日本政府否认媒体消息 称日相决定推迟消费税上调的报道不实

路透东京5月16日 - 日本内阁官房长官菅义伟否认有关首相安倍晋三已决定推迟上调消费税的消息，称媒体报道不实。

“这不是事实，完全毫无根据，”菅义伟周一在记者会中说。

他重申政府将按计划在明年4月把消费税从当前的8%提高至10%，除非发生雷曼兄弟级别的金融危机或严重自然灾害。

日本经济新闻周六报道称，首相安倍晋三将推迟上调消费税。(完)

(编译 李婷仪 审校)

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