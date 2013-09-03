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中国财经 | 2013年 9月 3日 星期二 09:20 BJT

洛阳钼业收购力拓Northparkes铜矿八成股权

路透墨尔本9月3日 - 中国洛阳钼业(3993.HK)周一稍晚称，日本住友金属矿山(5713.T)和住友商事(8053.T)放弃了对力拓澳洲Northparkes铜矿股权的优先购买权。洛阳钼业出价8.2亿美元收购该部分股权。

力拓7月时同意将其所持该铜矿80%的股权售给洛阳钼业。

住友金属矿山和住友商事拥有剩余的20%股权。(完)

(编译 朱晓军；审校 王翔琼/张涛)

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