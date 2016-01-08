日本财相称中国可能难以持续买入人民币（更新版）

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
(新增直接引语)
路透东京1月8日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，鉴于中国外汇储备创出最大纪录降幅，中国可能难以继续支撑人民币。这相当于是在警告，中国可能不得不允许人民币进一步下跌。
一些分析师警告，人民币继续贬值可能引发更多资本流出中国，并可能导致其他经济体货币采取竞争性贬值。这将在全球范围内造成冲击。
“由于中国买入人民币支撑其汇率，中国外汇储备已经大幅减少，所以可能难以为继，”麻生太郎表示。
自今年开始以来，中国股市也持续大跌，令人担忧中国当局正在失去对经济的控制力。
中国最近加快人民币贬值速度，一些经济学家认为这表明中国政府意识到不能继续消耗外汇储备。
周四数据显示，中国外汇储备2015年下降幅度创出最大年度纪录。
麻生太郎还表示担心中国频繁干预导致的人民币在岸与离岸汇率背离。(完)
(编译 张涛；审校 徐文焰)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。