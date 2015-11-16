焦点：日本敦促中国放慢人民币汇率改革步伐 担心其资本外流

图中为人民币与日元纸币。 REUTERS/Issei Kato

路透东京11月16日 - 日本向中国表达了对其资本外流速度的担忧，并建议中国政府非常缓慢地推进人民币汇率改革，防止重蹈日本的覆辙。

市场在夏季出现剧烈波动后，中国目前处于一个关键节点，资本外流规模高达上千亿美元，中国政府大量消耗其仍旧庞大的外汇储备，来抵消资本外流的影响。

日本官员表示，股市在数月之内下跌了逾40%，人民币意外贬值，这些均提醒，若中国操之过急，很容易失去对市场的控制。

“资本外流的速度令人警惕，”一位熟悉日本汇率政策的高级官员表示，“如果中国的金融体系不稳，对日本和其他亚洲国家的影响将是巨大的。”

日本官员曾公开地敦促中国加快改革进程，并对中国有政策工具和有技术加以管理表达了信心。但私下里，他们则是一副全然不同的论调，提醒北京方面不要这么快就准许人民币自由流动，因届时大批资本外流可能令人民币成为投机客的目标。

今年以来，日本方面在各种会议上向中国官员表达了他们的这种担心，包括9月于土耳其召开的20国集团(G20)财长会议。

周五中国朝人民币国际化又迈进了一大步，IMF工作人员和IMF总裁拉加德表态支持将人民币纳入特别提款权(SDR)篮子。分析师称，人民币入篮后可能带动对人民币超过5,000亿美元的需求。

由于事涉敏感而不愿具名的一日本官员称：“应该反过来，改革是第一步，然后再讨论人民币是否加入SDR。”

中国经济正处于转型中，力图转向以消费和服务为主导，且承诺要在2020年以前实现人民币完全市场化，部分日本官员认为这一目标也过于“雄心勃勃”。

日本持谨慎态度，而美国则发出更强烈的呼吁--美国财长杰克卢上周敦促中国推进改革计划。

但日本的观点在中国政府心中颇有份量。日本作为一个经济强国，其过去30年的表现一直令中国当局非常感兴趣。

中国认为日本对资本流动和日圆汇率的处理，是导致20世纪90年代初资产泡沫破裂的主要原因，此后日本进入将近20年的持续通缩，至今仍未摆脱。

几十年来，中国担心的主要问题是庞大的出口导致外汇大规模流入。

但美国财政部报告上月显示，自从中国在8月安排人民币贬值约2%，让全球市场大吃一惊以来，资本净流出已接近2,000亿美元，中国当局在第三季度似乎斥资2,290亿美元干预汇市，以推高人民币。

**最糟糕的是步子迈得太大**

日本决策者并没有暗示发生金融危机的风险迫在眉睫，但他们表示，中国大举干预市场以抵消资本流出的影响，这表明中国政府心存担忧。

日本官员称，如果中国汇率自由化的速度太快，而又未能事先解决经济中的其它问题，譬如负债过高，那么当局可能难以控制资本外流，这或会影响到该国3.5万亿的外汇储备。

“市场自由化听起来不错。但也可能带来各种问题，”前日本财务省官员神原英资表示。在1990年代末，日本当局曾大举干预市场，以抑制日圆剧烈波动。

“经济由快速成长过渡到稳定增长时，也许会出现一些市场动荡。中国可能也发生同样的情况，因此自由浮动汇率机制若推进得太快，将是最糟糕的做法。”

中国称，人民币贬值反映了市场的力量，但这一变化震动了全球市场，因担心这意味着经济形势比先前预想的更差。

中国是日本最大的贸易伙伴国，其市场很容易因中国的政策决定而产生剧烈波动。亚洲地区如受到影响，也会连累到许多在该地区开展业务的日本企业和银行。

人民币贬值导致日本和全球股市重挫时，这种影响非常突出，因为投资者最初难以理解中国政府的动机。

“有很多关于中国政策意图的猜想，因为沟通不佳，”一位驻中国的日本政府官员说。

**银行业危机逼近**

日本首相安倍晋三和财务大臣麻生太郎都呼吁中国解决经济中的结构性问题，比如坏账和工业产能过剩等，并提供决策透明度。

如果中国未能解决这些问题，受到影响的将不仅仅是中国。

“日本面临的最大风险是中国经济出现硬着陆，”前国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之称，他与现任日本决策者仍联系紧密。

“中国真正的‘黑天鹅’是坏账问题。”(完)