日本战机为拦截俄军机频繁紧急升空

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透日本千岁10月16日(记者 Tim Kelly) - 过去六个月，日本战斗机为拦截俄罗斯军机而紧急升空的次数增加逾一倍。
根据本周公布的政府数据，截止到9月份的六个月中，日本战斗机紧急升空的次数增加了73%，其中主要是对抗俄罗斯的轰炸机和间谍机。
日本防卫省表示，日本战斗机紧急升空的次数从一年前的308次上升至533次，总数可能会超过上一财年的数据。上一财年的次数应该是近25年来的最高。
过去六个月，专门为拦截俄罗斯军机而升空的日本战斗机数量从136架增加至324架，但后面三个月的数量在逐渐减少。
日本自卫队的一名官员表示：“我们不知道空中活动增加的原因。这是俄罗斯应该回答的问题。”
这名官员不愿谈论导致日本战机针对俄罗斯军机紧急升空数量激增的具体情形。
俄罗斯国防部未就路透周三多次电话置评请求作出回应。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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