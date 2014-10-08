日俄首脑将在11月APEC峰会间隙会面

一名日本政府官员称，日本首相安倍晋三与俄罗斯总统普京周二商定，二人将在11月北京召开的亚太经合组织（APEC）峰会间隙会面。安倍一方面追随西方因乌克兰冲突而制裁俄罗斯的步伐，同时又试图加强与俄罗斯的经济和能源关系。图为2013年9月二人会面的资料图片。路透