版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2014年 10月 8日 星期三 11:42 BJT

日俄首脑将在11月APEC峰会间隙会面

一名日本政府官员称，日本首相安倍晋三与俄罗斯总统普京周二商定，二人将在11月北京召开的亚太经合组织（APEC）峰会间隙会面。安倍一方面追随西方因乌克兰冲突而制裁俄罗斯的步伐，同时又试图加强与俄罗斯的经济和能源关系。图为2013年9月二人会面的资料图片。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐