日本首相安倍不会参加俄罗斯二战纪念活动--内阁官房长官

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透东京4月28日 - 日本内阁官房长官菅义伟周二称，首相安倍晋三不会参加5月9日在莫斯科举行的二战结束70周年纪念活动，因为日程存在冲突。
菅义伟在新闻发布会上表示，日本驻俄罗斯大使将参加该活动。
日本曾邀请俄罗斯总统普京访日，但去年因乌克兰危机而搁置。菅义伟表示普京访日的时间尚未确定。
德国总理默克尔因乌克兰危机而拒绝了参加该活动的邀请，不过她会在之后一天在莫斯科向无名烈士纪念碑敬献花圈。
俄罗斯希望中国国家主席习近平出席这次的纪念活动，但中国政府尚未予以确认。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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