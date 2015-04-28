版本:
中国
时事要闻 | 2015年 4月 28日 星期二 13:25 BJT

日本首相安倍不会参加俄罗斯二战纪念活动--内阁官房长官

路透东京4月28日 - 日本内阁官房长官菅义伟周二称，首相安倍晋三不会参加5月9日在莫斯科举行的二战结束70周年纪念活动，因为日程存在冲突。

菅义伟在新闻发布会上表示，日本驻俄罗斯大使将参加该活动。

日本曾邀请俄罗斯总统普京访日，但去年因乌克兰危机而搁置。菅义伟表示普京访日的时间尚未确定。

德国总理默克尔因乌克兰危机而拒绝了参加该活动的邀请，不过她会在之后一天在莫斯科向无名烈士纪念碑敬献花圈。

俄罗斯希望中国国家主席习近平出席这次的纪念活动，但中国政府尚未予以确认。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐