日本首相安倍不会参加俄罗斯二战纪念活动--内阁官房长官

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京4月28日 - 日本内阁官房长官菅义伟周二称，首相安倍晋三不会参加5月9日在莫斯科举行的二战结束70周年纪念活动，因为日程存在冲突。
菅义伟在新闻发布会上表示，日本驻俄罗斯大使将参加该活动。
日本曾邀请俄罗斯总统普京访日，但去年因乌克兰危机而搁置。菅义伟表示普京访日的时间尚未确定。
德国总理默克尔因乌克兰危机而拒绝了参加该活动的邀请，不过她会在之后一天在莫斯科向无名烈士纪念碑敬献花圈。
俄罗斯希望中国国家主席习近平出席这次的纪念活动，但中国政府尚未予以确认。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。