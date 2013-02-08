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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 8日 星期五 14:03 BJT

日本称俄战机入侵其领空 俄否认

日本外务省称，两架俄罗斯战斗机周四短暂飞入日俄争议岛屿及北海道附近的领空，促使日本紧急启动战斗机队并发出抗议。俄罗斯对入侵指控予以否认，该国目前正在日俄争议岛屿附近举行军事演习。日本前首相森喜朗预计将在本月晚些时候对俄罗斯进行访问，商讨两国的领土争端问题。路透
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