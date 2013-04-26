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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 26日 星期五 11:56 BJT

日本首相安倍晋三下周将出访俄罗斯

日本首相安倍晋三下周将对俄罗斯进行访问，预计届时两国会签署多项协议，推出一支投资基金并重启领土争端谈判。日本内阁官房副长官世耕弘成称，日方还期望俄罗斯能提议让日本参与建设连接东西伯利亚气田与符拉迪沃斯托克天然气枢纽的管道。路透
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