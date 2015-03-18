焦点：日本大企业慷慨给员工较高的加薪幅度 但小企业恐无此余裕

路透东京3月18日 - 日本优质企业周三宣布的加薪幅度超越上年，但预计日本企业整体的加薪程度仍难抵销生活成本攀高，也不足以带动经济可持续的复苏。

丰田汽车(7203.T)等大型出口商连续第二年回应政府的公开呼声。安倍政府呼吁企业帮助启动较高获利、薪资及物价的良性循环，以终结日本的20年通缩及成长停滞。

日圆贬值及政府刺激举措的双重加持，让日本蓝筹企业得以获得庞大获利并拥有傲人的现金部位。分析师认为，这次加薪也许可让薪资在下个财年追上安倍经济学放钱刺激经济而造成的通货膨胀。

但日圆贬值的两面刃也造成进口成本上升，许多进口商和小企业不得不把多数成本转至劳工的身上。

“加薪的风气大概只限于大企业，”日本总研主任研究员山田久说。

“对于小企业以及驻地海外的企业来说，日圆贬值的弊大于利。去年消费税上调，仍在重压民间消费，迫使小企业下调售价。”

浏览日本企业加薪预期图表：请点选：link.reuters.com/ses34w

丰田汽车宣布，计划将员工基本月薪上调4,000日圆(33美元)，为逾10年最大涨幅。这个涨幅高于去年的2,700日圆，但低于工会要求的6,000日圆。

加上平均自动涨薪7,300日圆，此次加薪相当于整体上调工资3.2%。根据每位员工服务年限的不同，自动调薪幅度不同。

电子业巨头Panasonic(6752.T)和日产汽车(7201.T)表示将基本月薪分别上调3,000日圆和5,000日圆。

日本内阁官房长官菅义伟称，汽车及电子行业提高加薪幅度，这种情况料将扩展至其他行业。

去年，大企业包括工龄工资在内的平均加薪幅度为2.19%，创15年高位。经济分析师预计，加薪幅度今年或将升至2.5%左右。

分析师估算，这将在各行业包括全职及兼职的受薪者整体现金所得中，反应出约1%的增长。去年现金所得的增幅为0.8%。

但随着去年4月消费税从5%调升至8%，2014年日本经通胀调整的薪资下滑了2.5%。分析师预计实质薪资在下月起的新财年可望由跌转升，部分归因于原油价格重挫使得消费者物价通胀陷入停滞。

路透调查显示，大多数日本企业计划今年的薪资增长幅度至少与去年一致，但即便薪资连增两年，也还是无法抵消生活成本的增加。

数据也显示，随着企业紧抓的现金部位达到创纪录的高水平，日本劳工所得在企业获利的占比为20年内最少。

相较于人数越来越少的正职员工，约聘雇员和其他“非正式员工”的所得就更少了，凸显出安倍经济学的挑战。(完)

(编译 李婷仪/王兴亚 审校 杜明霞/张若琪)

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