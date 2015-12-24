日本政府号召企业提高薪资 但响应并不积极

路透东京12月24日 - 日本首相安倍晋三及央行总裁黑田东彦周四对企业施加新压，呼吁他们提高薪资并增加投资，为打败通缩贡献自己的一份力量。

但日本最大企业游说组织--经济团体连合会的会长榊原定征仅给予有条件支持，凸显出对于那些不愿冒险的日本企业，说服它们将创纪录获利更多投入创新和人力资源是有多么的难。

在经济团体连合会的年度会议上，安倍晋三希望企业明年以快于今年的速度加薪，称提高薪资和资本支出对于日本退出通缩至关重要。

黑田东彦也在同一会议上表示，在央行大规模印钞举措成功将通胀加速至2%目标水平后，现在投资的企业将从中获得回报。

榊原定征在会上赞扬了安倍晋三提振经济成长的努力及其亲商政策，如承诺下调日本公司税率等。

但他并称，企业可灵活决定以何种程度及方式给员工报偿，暗示较小型企业和盈利偏低的企业或选择支付一次性奖金，而非提高基础薪资。(完)