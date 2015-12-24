日本政府号召企业提高薪资 但响应并不积极

宝马高管称计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报道
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透东京12月24日 - 日本首相安倍晋三及央行总裁黑田东彦周四对企业施加新压，呼吁他们提高薪资并增加投资，为打败通缩贡献自己的一份力量。
但日本最大企业游说组织--经济团体连合会的会长榊原定征仅给予有条件支持，凸显出对于那些不愿冒险的日本企业，说服它们将创纪录获利更多投入创新和人力资源是有多么的难。
在经济团体连合会的年度会议上，安倍晋三希望企业明年以快于今年的速度加薪，称提高薪资和资本支出对于日本退出通缩至关重要。
黑田东彦也在同一会议上表示，在央行大规模印钞举措成功将通胀加速至2%目标水平后，现在投资的企业将从中获得回报。
榊原定征在会上赞扬了安倍晋三提振经济成长的努力及其亲商政策，如承诺下调日本公司税率等。
但他并称，企业可灵活决定以何种程度及方式给员工报偿，暗示较小型企业和盈利偏低的企业或选择支付一次性奖金，而非提高基础薪资。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。