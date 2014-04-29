日本紧跟欧美对俄制裁脚步 禁发23人签证

路透东京4月29日 - 日本政府周二对23人禁发签证，跟随美国和欧盟脚步，宣布因俄罗斯在乌克兰的行动而进一步实施制裁。

对于美欧对俄罗斯以及俄总统普京在乌克兰的盟友的新制裁，俄方已经将其斥为“冷战”战术。

“俄方并吞克里米亚等侵犯乌克兰主权和领土完整的行为仍在持续，日本对此表示严重担忧，”日本外务大臣岸田文雄在声明中称。

日本外务省并未披露23位被列入禁发签证名单者的姓名、职务或国籍。一位外务省官员表示，日本的名单以美欧编制的名单为基础。

美国在周一宣布的新制裁举措，对普京的友人等禁发签证和冻结资产，包括石油巨头Rosneft的老板谢钦(Igor Sechin)。

日本首相安倍晋三于周二离开日本，将在为期10天的欧洲之旅中面临艰巨任务。

他必须掌握平衡的艺术--既要跟着其他G7(七国集团)国家一起声讨俄罗斯，又要保持与俄方的合作关系，因为日本在2011年福岛核电站事故后也需要多元化能源进口渠道。

在俄罗斯3月承认乌克兰克里米亚地区独立后，日本暂时搁置了与俄方就放宽签证要求的谈判，并停止启动一项新投资协议的磋商。(完)

(编译 朱晓军；审校 李婷仪)

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