日本三得利将以160亿美元收购美国烈酒集团Beam

美国页岩油产出增长迅速 OPEC减产措施面临风险--Rystad

路透新加坡4月27日 - 油气咨询公司Rystad Energy的创始人Jarand Rystad表示，美国页岩油正在以远高于预期的速度增长，并且正在全球扩大市场份额，这带来了该国与石油输出国组织(OPEC)之间爆发“产量大战”以及油价下滑的风险。