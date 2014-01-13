日本三得利将以160亿美元收购美国烈酒集团Beam

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透伦敦1月13日 - 日本三得利控股周一宣布，计划以160亿美元买下Beam IncBEAM.N，其中包括承接债务，三得利将成为全球第三大烈酒厂商。
Beam旗下品牌包括Jim Beam、Maker's Mark、Sauza、Canadian Club及Courvoisier。
三得利将以每股83.50美元现金收购，较Beam周五收盘价66.97美元溢价25%。(完)
(编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透新加坡4月27日 - 油气咨询公司Rystad Energy的创始人Jarand Rystad表示，美国页岩油正在以远高于预期的速度增长，并且正在全球扩大市场份额，这带来了该国与石油输出国组织(OPEC)之间爆发“产量大战”以及油价下滑的风险。
路透法兰克福4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。