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国际财经 | 2014年 1月 14日 星期二 07:28 BJT

日本三得利将以160亿美元收购美国烈酒集团Beam

路透伦敦1月13日 - 日本三得利控股周一宣布，计划以160亿美元买下Beam IncBEAM.N，其中包括承接债务，三得利将成为全球第三大烈酒厂商。

Beam旗下品牌包括Jim Beam、Maker's Mark、Sauza、Canadian Club及Courvoisier。

三得利将以每股83.50美元现金收购，较Beam周五收盘价66.97美元溢价25%。(完)

(编译 蔡美珍；审校 李婷仪)

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