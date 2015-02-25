摩根大通今年拟节省约14亿美元支出 主要来自投行等部门

路透纽约2月24日 - 美国以资产计最大的银行--摩根大通(JPM.N)周二表示，计划2015年节省年度支出约14亿美元，主要集中在消费者与投资银行部门，因一项拟议中的政府规定要求银行持有更高资本，料将压低获利。

根据摩根大通在年度投资者日活动上的陈述，该行预计2015年全年支出将从上年度的584亿美元降至约570亿美元。

不包括法律费用，该行计划在投行部门节省28亿美元支出；在消费者银行部门节省20亿美元左右。不过部分节约将被在其他部门的投资所抵消。

投行部门节省下来的支出中，略超过一半将来自业务精简，但摩根大通也会努力节约10亿美元技术与营运成本，以及3亿美元前台员工成本。

该行财务长Marianne Lake在陈述中还提及，约30亿美元的成本效益是公司未同意将自身分拆的原因之一；分析师和投资者曾表示，分拆摩根大通将更有利于股东利益。Lake指出，若摩根大通一分为二，将需要两套完全一样的金融、风险和审计等部门，这是一笔很大的开销。

“这可不是小数目，”Lake称。“规模一直决定着银行业谁能胜出。”

不过，随着银行变得越来越庞大和业务越来越复杂，监管机构也愈发坚持要求其持有更多资本，以应对潜在的损失。大型银行崩溃，可能会动摇整个金融体系。

摩根大通周二称，已将一项关键的资本充足率目标从一年前的10%以上提升至12%。这一目标中包含为防止该行资本充足率低于预期中美国监管机构的总体要求，而设定的资本“缓冲”。

为防止当局提高资本要求，管理层表示该行将放弃最多1,000亿美元的非经营性存款，即客户存放在账户中的额外现金。

该行还降低了有形普通股权益报酬率目标至15%左右，一年前宣布的目标则为15%-16%。摩根大通称，这应当是整个经济周期中比较典型的水平。

摩根大通股价周二收高2.5%报60.82美元。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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