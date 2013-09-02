日本寻求增加2014财年国防预算 增幅创22年来最高

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京8月30日 - 日本防务省周五表示，寻求在明年的预算拨款中增加国防预算3%。这是22年中该预算的最大增幅。多数资金与人力成本增加以及日元疲软导致进口设备更加昂贵有关。

由于公共债务负担沉重，日本最近几年削减了国防开支。安倍晋三再次就任首相后已经增加了今年的国防预算，这也是11年来的首次。

防务省表示，计划为2014年4月开始的新财年寻求4.82万亿日元的预算拨款，比当前年度增加3.0%。

2011年3月日本遭遇地震和海啸灾难后，日本公务员的工资平均下调了7.8%，以帮助灾后重建。

这一临时性措施将在明年3月到期，因而防务省的人力成本在下个财年将增加大约1,000亿日元。

防务省下一财年的支出计划还包括无人驾驶高空侦察机和旋翼飞机的研究项目开支。(完)