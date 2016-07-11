焦点：日本参院选举执政联盟大胜 外界对经济政策及修宪议题仍存疑虑

2016年7月10日，日本首相、自民党领导人安倍晋三在自民党总部将在参议院选举中料获胜的候选人名字作上标记。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京7月10日 - 日本首相安倍晋三的执政联盟周日在参议院选举中大获全胜，尽管外界对安倍的经济政策及其有意对二战后订定的宪法进行首度修宪的计划有所疑虑。

媒体预估显示，安倍的执政联盟、及与其政治路线相近党派和独立小党已赢得三分之二的“超级多数”，超过修宪限制的门槛，而修宪可能令日本与中国的关系紧张。

安倍的自民党未能取得能够增加在执政联盟内影响力的简单多数。稍早的预估已显示，自民党差一点能赢得自1989年来首次的简单多数。

不过执政联盟大胜仍强化了安倍对保守党派的掌控，安倍在2012年带领保守阵营重新执政，承诺以超宽松货币政策、财政支出及改革重振经济。

任何修宪的意图仍将带来政治面疑虑，自民党重量级人士已暗示，修正日本宪法第九条并非第一要务。

安倍对一电视台表示，谈论修宪仍为时过早，自民党内的二号人物也表示，有必要与反对党进行磋商。

“(我的自民党总裁任期)还有两年多，这是自民党的一个目标，因此我希望能从容解决这个问题，”安倍晋三称。

在日本，一些金融市场参与者担心，修宪议题会分散安倍晋三在振兴经济方面的力量。

“关键问题在于安倍晋三能否贯彻(经济)结构改革，”瑞穗证券的首席分析师Nobuhiko Kuramochi称，“如果安倍晋三在这方面做得不好，即便他已赢得如此自由的政治空间，外资对日本股市的看法也将是负面的。”

**多大的使命？**

安倍晋三将此次选举视为对其“安倍经济学”的公投。然而鉴于迹象表明安倍经济策略效果并不好，日本政府计划编制一份选举后的刺激方案，规模可能超过10万亿日圆(990亿美元)。

安倍晋三拒绝透露该方案规模到底会有多大。分析师担心，日本政府可能会选择通过大型基础设施项目来刺激经济，而不是落实严格的结构性改革。

安倍晋三表示会改组内阁，但并未说明何时以及如何改组。外界臆测安倍晋三可能会替换掉日本财务大臣麻生太郎等人。

安倍称，大选中他赢得了对经济政策的授权；不过投票率较低可能削弱这一断言。

日本共同社称投票率约为54%，略超过三年前参议院上次选举时创下的纪录低位52.61%。

在野党民主党与三个较小党派联手，其中包括日本共产党，以期阻止修宪阵营赢得绝对多数。安倍的联合政党在众议院已经获得绝对多数。(完)