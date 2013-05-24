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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 24日 星期五 11:15 BJT

八旬日本老人成功登顶珠峰

80岁的日本登山者三浦雄一郎周四成功登顶珠穆朗玛峰，成为登顶珠峰最年长者。三浦雄一郎曾接受过四次心脏手术，与他一起登顶的还有另外三名日本人和六名尼泊尔夏尔巴人，其中包括他的儿子。三浦雄一郎之前曾于2003年和2008年先后两次登顶珠峰。路透
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