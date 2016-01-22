日本政府支持基金很可能接管夏普 但料难以保住其LCD事业

路透东京1月21日 - 日本政府支持的基金--产业革新机构(INCJ)目前领先鸿海集团(2317.TW)，可能成为夏普(6753.T)的救星。但产业内部人士怀疑，在割喉竞争的环境下，该基金是否能够长期保护夏普。

产业革新机构(INCJ)若成功将夏普收入囊中，将会是夏普多年来第三次得到救助；夏普以液晶显示器(LCD)技术及超薄屏幕闻名于世。

INCJ迫切地想要把夏普留在日本人手中，并计划让该公司最终与国有的日本显示器合并。

不过产业专家及部分政策顾问开始提出质疑，在韩国及中国竞争对手拉高竞争压力之际，老派的政府干预是否能够协助夏普振兴LCD事业。

“这是把弱势部分组合在一起，而非切割那些出现障碍的的业务，”企业家及日本内阁府特别顾问William Saito表示。

夏普LCD事业主要优势在于掌握IGZO技术，该技术可以生产高画质薄型触控屏幕，同时较一般屏幕省电。

这未能使该公司避开价格压力，财务状况欠佳也让其无法投资新技术，而竞争对手则在试验更新的显示器技术。

日本显示器公司(JDI)之前被视为较弱的竞争对手。该公司是在2012年通过政府支持的一笔交易成立的，由索尼、东芝和日立(6501.T)拿出各自的一部分业务组建而成。

但现在，日本显示器公司的情况改善了，这得益于苹果和中国智能手机制造商对其“内嵌式”(in-cell)屏幕的需求。这种屏幕较其它高端LCD屏幕更容易装配。

这两家日本制造商均面临来自三星电子(005930.KS)和LG显示器(034220.KS)的激烈竞争。三星电子和LG显示器一直在致力于有机电激发光显示器(OLED)屏幕，这种屏幕无需背光，因此可以做得更薄且能弯曲。

分析师表示，最终，迅速扩大产能的能力至少与先进的显示技术一样重要，这点让三星及京东方(BOE)等资金充裕的中国厂商获得了优势。

据日本经济新闻报导，夏普的主要债权人考虑接受INCJ提出的援助计划；最早可能在春季接受援助。

华尔街日报周四报导称，台湾鸿海(2317.TW)已提议愿以6,250亿日圆(53亿美元)收购日本夏普，而且不打算撤换夏普高层，希望藉此消除日本当局对于外国企业接手夏普的疑虑。(完)