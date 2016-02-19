日本政府基金称若夏普选择鸿海方案 将强力支持日本显示器

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透东京2月19日 - 日本政府支持基金--产业革新机构(INCJ)的主管周五表示，若夏普(6753.T)接受台湾鸿海(2317.TW)的收购方案，则将对夏普竞争对手日本显示器公司(JDI)(6740.T)提供“强力支持”。
夏普本月表示，将专注于与鸿海谈判，因比起INCJ提出的援助计划，更偏好鸿海的方案。
INCJ已经向夏普提出援助方案，当中计划将合并夏普与JDI的显示器业务；INCJ持有JDI的多数股权。INCJ执行长志贺俊之在一场记者会上表示，该基金希望能打造一个具有国际竞争力的液晶显示器(LCD)制造商。(完)
(编译 张明钧; 审校 高琦)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。