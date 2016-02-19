日本政府基金称若夏普选择鸿海方案 将强力支持日本显示器

路透东京2月19日 - 日本政府支持基金--产业革新机构(INCJ)的主管周五表示，若夏普(6753.T)接受台湾鸿海(2317.TW)的收购方案，则将对夏普竞争对手日本显示器公司(JDI)(6740.T)提供“强力支持”。

夏普本月表示，将专注于与鸿海谈判，因比起INCJ提出的援助计划，更偏好鸿海的方案。

INCJ已经向夏普提出援助方案，当中计划将合并夏普与JDI的显示器业务；INCJ持有JDI的多数股权。INCJ执行长志贺俊之在一场记者会上表示，该基金希望能打造一个具有国际竞争力的液晶显示器(LCD)制造商。(完)