综述：大宗商品类股暴跌触发行业危机 日本航运商申请破产

图为东京港口一艘货轮在装货。 REUTERS/Thomas Peter

路透新加坡9月29日 - 大宗商品交易企业股价遭受重创，而且日本一家航运公司周二申请破产，进一步印证能源及原材料价格暴跌正在触发一场全行业的危机。

采矿及贸易巨头嘉能可(GLEN.L)(0805.HK)周一伦敦股价大跌30%至纪录低位，香港股价周二开盘挫跌27%，在近期大宗商品下挫之际，公司债务问题愈发严重。

嘉能可2011年赶在大宗商品大牛市冲上最后的高点时上市，至今股价已累计下跌87%，当前市值已首次跌破100亿英镑(151.6亿美元)，过去一周市值蒸发逾70亿英镑。

亚洲大宗商品交易商来宝(NOBG.SI)周二股价下滑15%，跌至2008年全球金融危机最严重时期所及低位，当前股价约为每股0.40坡元，市值仅30亿坡元(21亿美元)。

“市场出现了信心危机，人们继续减持大宗商品类股，”对冲基金LBN Advisers的执行长Benjamin Chang说。该基金管理的资产规模约为6亿美元。

嘉能可和来宝集团的信用违约互换(CDS)价格今年大幅上涨。CDS价格是对冲两家公司债务违约风险的成本。

澳洲能源类股亦大跌，Santos(STO.AX)、Origin Energy (ORG.AX)和Karoon Gas (KAR.AX)周二均下跌8%左右。

能源类股下跌的根源在于大宗商品价格崩跌。原油价格自去年6月以来已累计下跌近60%，动力煤TRAPI2Yc1较2011年高点下跌逾60%，铁矿石价格也较2010年高点跌去70%。铜价亦处于近六年低点。

能源和大宗商品价格下跌，主要是由于大量投资流向新资产后，产量增加，而亚洲需求却减缓。其中中国经济增速创数十年来最慢。

“过去一个月，大宗商品对宏观经济消息的反应愈发敏感，”法国兴业银行亚洲大宗商品研究部主管Mark Keenan表示。

“受宏观经济数据的影响，不同商品价格之间的关联性在上升。”

**船运企业提交破产申请**

危机还波及到船运业。乾散货经纪商--第一中央汽船株式会社(Daiichi Chuo Kisen Kaisha)周二提交破产保护申请，这一消息重压其他海运类股。

随着中国对铁矿石和煤需求下降，该公司已经连续四年录得亏损，截至3月末，其负债达到1,080亿日圆(9亿美元)，市值只有9,600万美元。

受此消息影响，日本大型船运公司的股价全线挫跌。

大宗商品市场走软，那些严重依赖能源或原材料出口的国家的货币也受到冲击。

在石油和天然气主要出产国马来西亚，马币(林吉特)兑美元周二下跌1%，至1998年亚洲金融危机高峰期以来的最低点。印尼卢比则徘徊在17年低位附近，印尼是全球最大的动力煤出口国。

澳元同样遭到打击，兑美元自2014年6月油价开始暴跌以来累计下挫逾四分之一。澳元与澳洲的铁矿石、煤炭、石油和天然气等商品出口有着密切联系。(完)