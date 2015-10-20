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时事要闻 | 2015年 10月 20日 星期二 14:45 BJT

今年秋季第三名日本内阁成员参拜靖国神社

路透东京10月20日 - 日本内阁官房副长官加藤胜信周二参拜靖国神社，成为今年秋季第三名参拜靖国神社的日本内阁成员。一天前中国指责首相安倍晋三向靖国神社供奉祭品。

日本媒体报导称，加藤胜信参拜了靖国神社。周二参拜靖国神社的还有数十名议员。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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