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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 13日 星期一 11:35 BJT

日本拟就日韩岛屿争端诉诸国际法庭

日本外相玄叶光一郎发言人称，日本决定采取行动，将就与韩国的岛屿争端向国际法庭起诉。日本将该争议岛屿称为竹岛，韩国则称为独岛。韩国总统李明博周五登上该岛，事後日本召回驻韩国大使。

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