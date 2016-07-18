市场热谈：日本企业主后继乏人 许多私募股权公司乘虚而入

路透东京7月18日 - 日本人口老龄化或许对经济不利，却让交易人士找到了一个突破口。越来越多的中小企业主已达到人生的黄金年龄，却没能培养出接班人来继承家业，一些人把目光转向私募股权公司，在寻求资本的同时寻找管理人才。

上年纪的企业主数量不断增加，低出生率意味着很少有人能将衣钵传给后代。根据私募股权投资者及一位研究该问题的政府官员所说，即便企业主自己有孩子，这些孩子也经常不愿意接班，某些人根本不是做生意的材料。

许多中小企业或许有不错的产品，却没法获得让自己充分发挥潜力的资本，因此有越来越多的私募股权投资公司在其中搜寻价值，撮合成交的数量也日益上升。有时候可以直接买断公司，有时候则需要私募股权公司先行购入部分股权，伺机在日后控股整个公司。

豆芽生产企业GGC集团总裁Katsukiyo Mizumoto就是这样一个例子，身为企业主的他当凯雷投资集团(Carlyle Group)(CG.O)这样一家知名私募股权公司前来叩门时，立刻给予了积极回应。

这家公司年营收约有80亿日圆(7,930万美元)，而这位65岁的企业主说他没能在家族或公司内部培养出一个接班人。他表示自己在公司处于主导地位，手下的经理们并没有人脱颖而出。

“我每年都觉得精力下降，但因为采取的是自上而下的管理方式，我的员工只能等待我的决定，”Mizumoto说。他在10多年前从生意场上一位老熟人那里接管了这家公司。

凯雷集团表示，已于3月对GGC进行了投资，规模没有公开。此外，据Mizumoto称，该集团正在帮他物色新的管理人员，以便将公司的销售区域从日本西部扩展到东南亚等地区。

**大型交易很少**

对于日本来说，复兴这类企业的交易可能非常重要。政府数据显示，日本380万家企业中，中小企业占比99.7%，而且其雇员人数占全国劳动力的约70%。

根据东京商工调查(Tokyo Shoko Research)数据，去年日本企业总裁中年龄超过70岁的占23.3%，2010年时该比例为18.4%。一项政府调查显示，小企业掌门人退休的平均年龄为70.5岁。

“接班问题已经变得非常紧迫，”日本中小企业厅官员Shinichiro Kawata称，并指出就算企业领袖有孩子，他们的孩子也经常无意参与经营，因为企业表现疲弱。

私募股权公司聚焦于中小企业的部分原因是，在日本缺乏更大的机会，因主要企业通常不愿接受重大改变。

Bain & Co合伙人Jim Verbeeten表示，2015年私募股权公司在日本进行的交易平均规模约为8,000万美元，还不到2010年至2014年间1.75亿美元的一半。

美国TPG Capital日本业务前任主管Jun Tsusaka将接班问题视为机会。

他2014年成立了自己的公司--Nippon Sangyo Suishin Kiko，投资于地区性小企业。迄今为止，他的公司已经投资于一家室内游乐园运营商和一家经营水族馆的企业。

“我们看到有相当多的地区性小企业成为潜在投资目标，因为它们难以找到合适的接班人。”Tsusaka说道。

**系统性管理**

这样的案例还有很多。

今年2月，Advantage Partners买下了位于堺市、拥有142年历史、年销售额30亿日圆的雪蟹供应商Ichiboshi。根据Advantage Partners的高管Yusuke Ichikawa的说法，Ichiboshi创始人的孙子现在没有接班人，所以要出售公司。

Ant Capital Partners的总裁Ryosuke Iinuma称，该公司2014年以来的四笔交易全都涉及企业接班问题。

Ant最近的一笔交易是对Marusaya的投资，该公司是位于东京的木鱼花(柴鱼片)供应商。

“企业接班是我们当前投资战略的关注重点，”Iinuma称，“那些公司通常只是依靠所有人凭着自己的感觉来经营，因此一旦把系统性管理代入这些公司，就会产出很大的业务成长空间。”(完)