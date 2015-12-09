焦点：日本中小企业自身难保 无法响应安倍政府加薪号召

图为面值1万日元的日元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京12月9日 - 日本政府冀望于提高最低工资的影响将会“逐步渗透”，带动整体薪酬及消费的攀升，但为日本经济提供多数工作岗位的中小型企业，目前却决计无力协助形成这种良性循环。

自从2012年底上台以来，日本首相安倍晋三就不停地要求企业提高薪资，以帮助结束持续数十年之久的通缩和增长迟滞，但只有大企业给予响应。上月他亲自出马，承诺未来五年甚至更长时间内每年将最低薪资提高3%。

经济团体连合会称，2013年大企业平均加薪1.8%，2014年和今年的薪资升幅分别为2.3%和2.5%。

政府数据显示，65%在中小企业工作的劳动者并未因此受惠，他们的薪资在2013年降了0.4%，去年也只不过升了0.4%。

经济学家表示，这是因为许多中小企业是不赚钱的“僵尸企业”，只是靠着低成本融资而苟延残喘。

根据最新数据，2013年纳税的企业中，约70%录得亏损，而且即使是盈利的中小企业，获利增长也在放缓。

“大企业在上调薪资，但中小企业脚步落后，因为它们无法跟上劳动力成本”瑞穗总合研究所分析师Hiromasa Matsuura表示。

“这个政策有可能会推高失业。”

从表面来看，安倍的计划似乎温和。经济合作暨发展组织(OECD)数据显示，日本平均最低工资为每小时798日圆，与美国相同，但比英国低约20%，而且只是法国的一半。

安倍希望在五年时间内将最低工资提高至1,000日圆，意味着每年提高3%。

去年只有约3%的就业者赚取的是最低工资，因此乍看之下受影响的人数很少，但另外还有约6%受薪者的工资比最低薪资高出40日圆以内。如果最低工资每年上调3%，那么会有更多人受到影响。

精密部件厂商昭和制作所社长舟久保利和说，这会导致很多企业处境艰难。

“最终，气氛可能发生变化，更多企业可能设法压低薪资成本，”他说。

**经济次要问题**

政府估计，最低薪资上调3%约合到700-900亿日圆的薪资支出，但这至多只占到日本约210万亿(兆)日圆全部薪资总额的0.04%。

分析师称，相对阻碍日本经济增长的实质结构性问题，比如劳动人口减少，这还是次要的。日本劳动人数自1990年代中以来一直呈下滑趋势。

“上调最低薪资是不错，不过相对人口减少这一实质问题来看，这应该是次要的。”摩根大通证券资深分析师Masamichi Adachi说道。

2009-2012年间，当时执政的日本民主党亦推出类似计划将最低薪资调到1,000日圆，不过面对经济增长迟滞，该计划不得不放弃。

但这次时机更为合适，目前劳动市场紧俏，失业率持于20年低点3.1%。

最低薪资同整个薪资的对比图表：reut.rs/1QOL9Ez

(完)