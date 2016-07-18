日本软银同意以320亿美元收购英国ARM 保留现有高管团队

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦7月18日 - 日本软银集团(9984.T)已同意以243亿英镑(320亿美元)收购英国芯片设计公司ARM Holdings ARM.L，将保留后者管理层，并扩大员工数量。
ARM为英国一家卓越的科技公司。该公司称，两家公司董事会已就交易条款达成一致，软银将为每股ARM股票支付17英镑现金，相当于溢价约43%。
股东也将收到红利。
软银称，将保留ARM组织机构，包括位于英格兰剑桥的总部、现有高级管理团队、品牌以及基于合作伙伴关系的业务模式。
软银还承诺，在未来五年内将ARM在英国的员工数量至少扩大一倍，并加大其在国外的员工数量。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。