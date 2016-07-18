日本软银同意以320亿美元收购英国ARM 保留现有高管团队

路透伦敦7月18日 - 日本软银集团(9984.T)已同意以243亿英镑(320亿美元)收购英国芯片设计公司ARM Holdings ARM.L，将保留后者管理层，并扩大员工数量。

ARM为英国一家卓越的科技公司。该公司称，两家公司董事会已就交易条款达成一致，软银将为每股ARM股票支付17英镑现金，相当于溢价约43%。

股东也将收到红利。

软银称，将保留ARM组织机构，包括位于英格兰剑桥的总部、现有高级管理团队、品牌以及基于合作伙伴关系的业务模式。

软银还承诺，在未来五年内将ARM在英国的员工数量至少扩大一倍，并加大其在国外的员工数量。(完)