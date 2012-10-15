日本软银将收购Sprint多达70%股权

2012年10月15日，软银社长孙正义和Sprint首席执行官(CEO)Dan Hesse（照片中未见）在东京召开的一个记者会上共同宣布了股权收购交易。 REUTERS/Yuriko Nakao

* 软银称将收购Sprint多达70%的股权

* 将向Sprint股东支付121亿美元,并新注资80亿美元

* 交易将成为日本最大的海外并购案

* 消息人士称,四家银行同意向软银提供211亿美元贷款

路透纽约/多伦多10月15日电---日本移动运营商软银(Softbank)(9984.T)表示,将购买美国第三大运营商Sprint Nextel Corp (S.N)多达70%的股权,交易规模约201亿美元,将成为日本企业最大规模的海外并购案.

软银社长孙正义和Sprint首席执行官(CEO)Dan Hesse在东京的一个记者会上共同宣布了上述交易.对面临国内市场停滞的软银而言,该交易便于其切入仍显现增长的美国市场.分析师还表示,Sprint将获得银弹,有机会收购同业及建设4G网络,提高在美国无线市场的竞争力.目前该市场由美国电话电报公司(AT&T)(T.N)和Verizon Wireless (VZ.N)(VOD.L)所主导.

尽管美国分析人士一直表示,电信产业需要整固,但很少有人指望一家日本公司会成为这一趋势的催化剂.但以冒险精神闻名的孙正义则把赌注押在了美国市场的增长上,寄望这能缓和软银在饱和的日本移动通讯市场中所面临的激烈竞争.软银和Sprint将拥有9,600万用户.

软银称,作为交易的一部分,公司将购买31亿美元Sprint的可转债,换股价为每股5.25美元.Sprint股价上周五收报5.73美元.

软银股价周一盘中一度暴跌逾8%,收跌5.3%至五个月最低收盘水平.自上周稍晚媒体报导软银有意收购Sprint以来,该公司市值已累计缩水逾20%,或87亿美元.投资者担忧孙正义为进入美国通信市场,付出过高的代价.

"当我们面临重大挑战时总会有风险,"孙正义在新闻发布会上表示."什麽都不做可能比较安全,且我们在美国的挑战一点也不轻松.但我们必须进入新市场,一个文化完全不同的市场,我们需要在取得成就後再度从零开始.而不去面对挑战,恐怕会承担更大的风险."

熟悉情况的三位消息人士周一对路透表示,有四家银行核准向软银提供总计1.65万亿日圆(211亿美元)的贷款.瑞穗金融集团(8411.T)、三井住友金融集团(8316.T)、三菱UFJ金融集团(8306.T)及德意志银行(DBKGn.DE)已向软银提交承诺贷款的承诺函.

Sprint在过去19个季度全部亏损,净负债约150亿美元,而软银拥有净负债约100亿美元.多家券商已警告称,该交易将给软银带来"难以承受的高债务杠杆",也即所谓的债务对股东资本之比.标准普尔警告,该收购案"可能损害软银的金融风险状况",并可能导致至少未来几年经营活动产生的自由现金流受到挤压.

两家公司提到,Dan Hesse将留任Sprint执行长一职.

"(市场)反应跟软银几年前宣布购买沃达丰(Vodafone)时的一样.每个人都跳出来说太贵了,"SMBC Friend证券投资情报部策略师中西文行在声明公布前表示.

软银2006年出资155亿美元买下沃达丰(VOD.L)的日本业务,加速进入移动运营商业务."孙正义建立起了一个价值3万亿日圆的公司,现在公司价值更升至6万亿日圆.这相当令人瞩目,我认为投资者将会意识到他的决定是正确的,"中西文行说.

**意在Clearwire**

分析师此前表示,软银耗资200亿美元购入Sprint的70%股份的举动,这意味着Sprint的估值约为286亿美元,较周五收盘时的市值高出约三分之二.

分析师表示,Sprint可能会动用一部分资金来买入ClearwireCLWR.O的部分股权.由於智能手机用户数量不断增加,Clearwire拥有的高速基础设施会吸引受困于数据需求不断增长的运营商.Clearwire股价上周五大涨,Sprint拥有其48%的股份.

与Sprint结盟,还会增加软银在面对苹果(AAPL.O)时的影响力,有助於提高公司在日本市场中与KDDI (9433.T)和NTT Docomo(9437.T)等运营商的竞争地位.KDDI同样在日本市场中提供iPhone,而NTT Docomo尚未在日本市场推出iPhone.

**第二步**

日本媒体报导称,收购Sprint股权之後,软银可能亦考虑收购规模较小的美国运营商MetroPCS CommunicationsPCS.N.Sprint对MetroPCS早有兴趣,後者本月稍早同意与德国电讯(Deutsche Telekom AG)(DTEGn.DE)旗下的T-Mobile USA合并.

汤森路透数据显示,Sprint这宗交易令日本企业今年对海外的并购总额达到创纪录的750亿美元,表明其对海外资产的热情并未受到全球成长放缓迹象的影响.

这并非首家日本企业染指海外电信领域.NTT Docomo在1990年代末和本世纪初对AT&T Wireless以及台湾和信电讯的投资都不成功,因而蒙受巨额损失.

Raine Group LLC和瑞穗证券为软银的首席金融顾问.(完)

--编译 丁琦/肖群英/梁睿雪/郑茵;审校 张荻/沈以文

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