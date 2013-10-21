软银将斥资12.6亿美元收购Brightstar多数股权

路透纽约10月18日 - 日本软银(9984.T)周五宣布，同意以12.6亿美元收购无线设备经销商Brightstar Corp的57%股权，因该公司希望提高自身对手机生产商的议价能力。

软银表示，根据协议，其对Brightstar的持股比例将在未来五年或某些未详细说明的情况下提高至70%。软银持有美国第三大移动通讯运营商Sprint Corp(S.N)的80%股权。

软银对Brightstar的估值为22亿美元。稍早软银曾宣布，正在洽谈收购Brightstar Corp股权。根据Brightstar的网站，该公司从逾100家手机制造商购买手机，包括三星、苹果、LG电子(066570.KS)和索尼(6758.T)等，并提供给全球各地市场的运营商。

软银创始人暨社长孙正义曾表示，收购Sprint可以让软银更大量地购买手机并得到折扣。手机产业由三星电子(005930.KS)和苹果(AAPL.O)主导。

作为协议的一部分，Brightstar的采购与创新部门将为软银、Sprint以及Brightstar实现成本节约和提高效率。根据协议，Brightstar将成为软银某些关联公司的独家手机供应商。

据一位了解该交易的消息人士，Brightstar在50个国家的客户的购买力加之软银各类电讯关联机构的购买力，Brightstar每年将采购价值200亿美元的移动设备和服务。这位消息人士要求匿名。

“这么大的购买力就会推动你展开谈判，不仅是从节约的角度，而且设备生产商也希望与你谈论最新和最棒的产品，”该人士表示。

但目前还不清楚该交易可能对Brightstar现有伙伴关系带来什么影响，其客户包括Sprint的三大竞争对手Verizon Wireless(VZ.N) (VOD.L)、美国电话电报公司(T.N)和T-Mobile US TMUS.N。T-Mobile拒绝就该消息置评，美国电话电报公司和Verizon未予回复。

分析师称，Brightstar的这三大美国客户很可能将业务带至别处，放弃跟与Sprint具有同一个大股东的Brightstar合作。

国际数据公司(IDC)分析师John Jackson建议，软银可以试着通过该交易也给Sprint的竞争对手带来一些实惠。

根据公司方表示，2013年6月为止的12个月，Brightstar营收超过70亿美元，不计利息、税项、折旧及摊销前获利约为2.60亿美元。

Brightstar公司创办人兼执行长Marcelo Claure将先维持43%股份，但将随着软银增持股权而减少。

收购Brightstar案已获软银董事会批准，尚待监管当局同意。根据公司方预计，本交易可望在2013年底之前完成。

软银称其将以手上现有的12.6亿美元现金为本项交易提供资金，并有意为Brightstar现行流通在外的两笔优先无担保债提供担保，分别是3.5亿美元的2016年到期债券和2.50亿美元的2018年到期债券。

高盛担任Brightstar的财务顾问，Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 和K&L Gates LLP为法律顾问。为软银提供谘询的是Raine Group LLC，首席法律顾问为Morrison & Foerster LLP。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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