索尼预警年度亏损或高达29亿美元 新任CEO任务艰巨

步履蹒跚的日本电子业巨擘索尼周四警告，全年度或录得29亿美元的亏损，比预期更为严重，这凸显了即将上任的执行长(CEO)平井一夫所面临的艰钜任务。

* 索尼预计全年亏损29亿美元

* 平井一夫将从斯特林格手中接过CEO权杖

* 第三季电视业务营收下滑

* 索尼股价收低2.6%

路透东京2月2日电---步履蹒跚的日本电子业巨擘索尼(6758.T)周四警告,全年度或录得29亿美元的亏损,比预期更为严重,这凸显了即将上任的执行长(CEO)平井一夫所面临的艰钜任务.

索尼是在公布第三季业绩时发布亏损预估,这令市场颇感意外;此前市场预估的年度亏损金额,仅为索尼预估的一半.在过去十年来,索尼的行业领军地位被产品更具创新性的苹果和三星等竞争对手所取代.

索尼表示,预计截至3月的一年或将连续第四年出现亏损,亏损金额料达2,200亿日圆(29亿美元).索尼第三季营业亏损高达12亿美元,其电视部门营收也是大幅下滑.

新韩投资公司驻首尔分析师Kim Young-Chan说:"新管理层要带领索尼走出困境并非易事,因其整体竞争力已明显减弱."

"这是结构性的问题,要加以修复需要许多年的时间."

"这不仅仅是索尼的问题,整个日本的资讯科技公司都面临类似的问题.从电视到显示器,从平版电脑到智能手机,几乎每一个主要业务部门都未能持续创新,并推出引领行业先锋的产品."

据汤森路透I/B/E/S,市场此前预计索尼全年净亏1,328亿日圆(17亿美元).

索尼维持全年销售2,000万台液晶电视(LCD TV)的预估不变,但下调数码相机和第三代PlayStation的销售预估.

公司老将平井一夫临危受命,将扭转电视业务的颓势,并重振创新精神;索尼凭着创新精神,在1980和1990年代成为全球消费电子产业的龙头.

平井一夫周三被任命为社长,将接替斯特林格,於4月1日履新.

索尼股价今日收低2.6%,日经指数收高0.8%.索尼是在收盘後公布业绩.

平井一夫不太可能享受蜜月期,其当下面临重整索尼疲弱的电视业务的压力.在这个售价大跌的市场中,索尼已经被三星电子(005930.KS)等韩国竞争对手甩在身後.

部分分析师认为,现年51岁的平井一夫能重振索尼雄风,称他对整体业务掌握娴熟,并可能知道如何打破公司内部的壁垒,将各部门整合统一.

而其它一些分析师可不这麽确定.

"最大的问题是高层...需要对产品和创新拥有远见卓识,"索尼一位前高管称,他感到公司需要一种新型管理思维模式.

他告诉路透,他认为索尼最终会关闭电视部门,除非公司能想到新点子来振兴该部门."家用电器领域仍存在机会,但我认为总有一天他们会关闭电视业务,"他说.

平井一夫周三晚间发表声明,对公司要务进行了概述.

他表示,索尼需推动核心电子产品业务的增长,如数码影像、游戏和移动设备,还需将电视部门扭亏为盈,并加快创新.

自斯特林格2005年出任社长兼执行长以来,索尼股价已跌掉近三分之二;本月斯特林格将年满70岁.

斯特林格出售了位於西班牙、斯洛伐克和墨西哥的电视工厂,并把逾一半的产量外包给台湾代工大厂鸿海精密(2317.TW)等其他公司.

近期索尼退出与韩国三星电子组建的液晶显示器(LCD)面板合资企业.索尼亦同意以15亿美元的价格,收购爱立信(ERICb.ST)持有的索尼爱立信股份,以期迎头赶上智慧型手机市场的领导企业苹果和三星.

去年3月时,平井一夫就被视为斯特林格的接班人,当时平井一夫被拔擢为负责索尼的消费产品及服务业务主管,该部门的营收占公司年营收850亿美元的绝大部分.

许多日本公司去年的业绩都十分惨淡,因日圆强势损及出口,而且还受到3月日本地震及泰国洪水两场自然灾害的冲击.(完)

--编译 王洋/田建华/艾茂林/兰秀娟;审校 龚芳

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