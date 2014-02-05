Sony与投资基金就出售Vaio个人电脑业务展开磋商--消息

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透东京2月5日 - 熟悉情况的消息人士周三表示，Sony(6758.T)正与投资基金Japan IndustrialPartners进行磋商，拟出售旗下亏损业务--Vaio个人电脑(PC)部门。
消息人士称，根据讨论中的计划，Japan IndustrialPartners将成立一家新公司接管Vaio品牌的日本业务。新建立实体的财务细节和股权结构还在讨论中。
消息人士补充称，撤出海外PC市场也是Sony考虑的选项之一。
日本经济新闻报导称，VaioPC业务出售价格最高将为500亿日圆(4.93亿美元)，而且Sony将在新公司中仅保留少数股权。(完)
(编译 徐文焰；审校 张明钧)
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法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
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