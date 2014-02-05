Sony与投资基金就出售Vaio个人电脑业务展开磋商--消息

路透东京2月5日 - 熟悉情况的消息人士周三表示，Sony(6758.T)正与投资基金Japan IndustrialPartners进行磋商，拟出售旗下亏损业务--Vaio个人电脑(PC)部门。

消息人士称，根据讨论中的计划，Japan IndustrialPartners将成立一家新公司接管Vaio品牌的日本业务。新建立实体的财务细节和股权结构还在讨论中。

消息人士补充称，撤出海外PC市场也是Sony考虑的选项之一。

日本经济新闻报导称，VaioPC业务出售价格最高将为500亿日圆(4.93亿美元)，而且Sony将在新公司中仅保留少数股权。(完)

(编译 徐文焰；审校 张明钧)

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