日本称2020年东京奥运会会徽没有问题

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透东京7月30日（记者 Elaine Lies） - 东京奥运会组委会称，新的会徽没有问题；之前出现抄袭的讨论，互联网评论人士指出该会徽与海外一个logo相似。
该会徽上周公布，日本公众对其褒贬不一，可能成为影响日本积极进取形象的又一件丑事。
该会徽由佐野研二郎设计，黑色代表多样化，红色圆圈象征日本国旗，从整体上看像字母“T”。
但比利时设计师Olivier Debie上传了比利时剧院Theatre de Liege的logo后，有关设计的问题在社交媒体上获得热议，很多评论人士要求日本对过于相似的情况做出解释。
“算抄袭吗？我们必须要解释，”一名日本评论人士在Twitter上称。
东京奥运会组委会称，会徽公布前进行了彻底的检查。
“我听奥运会组织者称，在会徽公布前，他们对日本和海外的商标都进行了查询，因此这不是个问题，”日本内阁官房长官菅义伟在记者会上说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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