日本设计师为东京奥运会徽辩护 比利时设计师称可能采取行动

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透东京7月31日 - 2020年东京奥运会会徽的设计者周五称，他从未看到过与该会徽类似的比利时logo，此前比利时设计师Olivier Debie暗示可能采取法律行动。
有关东京奥运会会徽是否与比利时剧院Theatre de Liege的logo过于相似的问题本周早些时候在社交媒体上出现，很多人要求日本做出解释。
Debie周四称，他对相似度感到吃惊，字母的形状几乎一样。他表示，他和Theatre de Liege剧院在咨询律师。
“看到这个会徽后，我很难想象其设计师从没看过我设计的logo，”Debie说道。
会徽从整体上看像字母“T”，包括一个象征日本国旗的红色圆圈。会徽的设计者佐野研二郎表示，他的目标是创造一个具有日本特色的设计。
“我绝对不清楚那个logo，在进行我的设计时当然也没有参考它，”佐野研二郎在声明中称。
日本共同社援引Debie的话报导称，他可能要求该会徽被撤销或改变。他还表示，剧院logo虽不是注册商标，但2013年就存在了。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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