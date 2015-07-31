日本设计师为东京奥运会徽辩护 比利时设计师称可能采取行动

路透东京7月31日 - 2020年东京奥运会会徽的设计者周五称，他从未看到过与该会徽类似的比利时logo，此前比利时设计师Olivier Debie暗示可能采取法律行动。

有关东京奥运会会徽是否与比利时剧院Theatre de Liege的logo过于相似的问题本周早些时候在社交媒体上出现，很多人要求日本做出解释。

Debie周四称，他对相似度感到吃惊，字母的形状几乎一样。他表示，他和Theatre de Liege剧院在咨询律师。

“看到这个会徽后，我很难想象其设计师从没看过我设计的logo，”Debie说道。

会徽从整体上看像字母“T”，包括一个象征日本国旗的红色圆圈。会徽的设计者佐野研二郎表示，他的目标是创造一个具有日本特色的设计。

“我绝对不清楚那个logo，在进行我的设计时当然也没有参考它，”佐野研二郎在声明中称。

日本共同社援引Debie的话报导称，他可能要求该会徽被撤销或改变。他还表示，剧院logo虽不是注册商标，但2013年就存在了。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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