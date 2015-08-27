日本计划将奥运主场馆建设支出削减三分之一--议员

路透东京8月27日 - 日本执政党议员和政府高官周四称，日本计划将2020年奥运主场馆--新的国家体育馆建设支出减少三分之一，之前的支出预估为21亿美元。

政府计划将该体育馆的建设支出控制在1,600亿日圆（13亿美元）左右。7月被取消的支出计划为2,520亿日圆，公众对高昂的支出表示愤怒。

议员和官员们匿名称，该体育馆设计容纳约6.8万人，足以举办奥运会开幕式和闭幕式。

他们指出，如果日本获得足球世界杯比赛主办权，该体育馆将被扩大至可容纳8万人。

他们表示，政府内部对是否在该体育馆内安装空调设施仍存在分歧，因此最终预算上限可能介于1,540-1,640亿日圆。

奥运担当大臣远藤利明等相关内阁大臣周五开会，会议料批准新的建筑计划。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。