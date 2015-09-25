日本文部科学大臣因奥运场馆问题提交辞呈

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透东京9月25日 - 日本首相安倍晋三的亲密盟友、文部科学大臣下村博文提交辞呈，因支出大幅上升导致2020年东京奥运会主场馆的计划被废除。
下村博文周五在内阁会议之后的新闻发布会上表示，安倍要求他继续任职，直到计划于下个月进行的内阁调整。
共同社报导称，下村博文将归还至9月的六个月中所拿到薪水的一半以进行弥补。
“由于国家体育馆问题，我给很多人带来了很大的担忧和麻烦，”下村博文说道，并表示安倍不情愿地接受了他的辞呈。
安倍7月宣布，由于英国Zaha Hadid Architects的预估设计费超出20亿美元，是最初数字的近两倍，该体育馆的计划将被废除。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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