日本称2020年东京奥运会会徽没有问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京7月30日 - 东京奥运会组委会称，新的会徽没有问题；之前出现抄袭的讨论，互联网评论人士指出该会徽与海外一个logo相似。

该会徽上周公布，日本公众对其褒贬不一，可能成为影响日本积极进取形象的又一件丑事。

该会徽由佐野研二郎设计，黑色代表多样化，红色圆圈象征日本国旗，从整体上看像字母“T”。

但比利时设计师Olivier Debie上传了比利时剧院Theatre de Liege的logo后，有关设计的问题在社交媒体上获得热议，很多评论人士要求日本对过于相似的情况做出解释。

“算抄袭吗？我们必须要解释，”一名日本评论人士在Twitter上称。

东京奥运会组委会称，会徽公布前进行了彻底的检查。

“我听奥运会组织者称，在会徽公布前，他们对日本和海外的商标都进行了查询，因此这不是个问题，”日本内阁官房长官菅义伟在记者会上说道。（完）