日本称2020年东京奥运会会徽没有问题

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京7月30日 - 东京奥运会组委会称，新的会徽没有问题；之前出现抄袭的讨论，互联网评论人士指出该会徽与海外一个logo相似。
该会徽上周公布，日本公众对其褒贬不一，可能成为影响日本积极进取形象的又一件丑事。
该会徽由佐野研二郎设计，黑色代表多样化，红色圆圈象征日本国旗，从整体上看像字母“T”。
但比利时设计师Olivier Debie上传了比利时剧院Theatre de Liege的logo后，有关设计的问题在社交媒体上获得热议，很多评论人士要求日本对过于相似的情况做出解释。
“算抄袭吗？我们必须要解释，”一名日本评论人士在Twitter上称。
东京奥运会组委会称，会徽公布前进行了彻底的检查。
“我听奥运会组织者称，在会徽公布前，他们对日本和海外的商标都进行了查询，因此这不是个问题，”日本内阁官房长官菅义伟在记者会上说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”