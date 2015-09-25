日本文部科学大臣因奥运场馆问题提交辞呈

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京9月25日 - 日本首相安倍晋三的亲密盟友、文部科学大臣下村博文提交辞呈，因支出大幅上升导致2020年东京奥运会主场馆的计划被废除。
下村博文周五在内阁会议之后的新闻发布会上表示，安倍要求他继续任职，直到计划于下个月进行的内阁调整。
共同社报道称，下村博文将归还至9月的六个月中所拿到薪水的一半以进行弥补。
“由于国家体育馆问题，我给很多人带来了很大的担忧和麻烦，”下村博文说道，并表示安倍不情愿地接受了他的辞呈。
安倍7月宣布，由于英国Zaha Hadid Architects的预估设计费超出20亿美元，是最初数字的近两倍，该体育馆的计划将被废除。(完) 编译：李富强 发稿：程芳
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。