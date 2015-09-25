日本文部科学大臣因奥运场馆问题提交辞呈

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京9月25日 - 日本首相安倍晋三的亲密盟友、文部科学大臣下村博文提交辞呈，因支出大幅上升导致2020年东京奥运会主场馆的计划被废除。

下村博文周五在内阁会议之后的新闻发布会上表示，安倍要求他继续任职，直到计划于下个月进行的内阁调整。

共同社报道称，下村博文将归还至9月的六个月中所拿到薪水的一半以进行弥补。

“由于国家体育馆问题，我给很多人带来了很大的担忧和麻烦，”下村博文说道，并表示安倍不情愿地接受了他的辞呈。

安倍7月宣布，由于英国Zaha Hadid Architects的预估设计费超出20亿美元，是最初数字的近两倍，该体育馆的计划将被废除。(完) 编译：李富强 发稿：程芳