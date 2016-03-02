专访：日本若实施大规模经济刺激举措 料引发外界担忧--标普

路透东京3月2日 - 评级机构标准普尔周三表示，日本政府不太可能做到推出刺激方案支持经济的同时不引发对支出规模的疑虑。

经济情况疲弱的日本，正在为新的政府支出奠定基石，以防家庭消费疲弱，如果家庭消费疲弱，可能令日本已然沉重的债务负担雪上加霜。

标普在9月将日本评级由AA-调降为A+，比起其AAA的最高评级已有四个级距的差距，标普对日本政府逆转国内经济恶化趋势的能力感到怀疑。标普也将其展望由负面调升为稳定。

“任何刺激措施，其规模都将需要审慎衡量。目前我不认为日本政府能够提出一个大到足以支持经济、又不会引发担忧的方案，”标准普尔亚太区主权评级资深董事陈锦荣指出。

陈锦荣表示，日圆持续强势，可能会使日本预算收支少了外部支持因素，像是旅日外国游客所带来的收入。他并表示，如果内需及通胀没有能力弥补失去这道外部支撑的缺口，财政收支可能会再度恶化，对债信评等构成长期负面因子。

“但即使在这种情况下，我们也不太可能在未来一两年调整日本的评等，”陈锦荣称。

日本计划2017年4月调升消费税，这将增加政府收入，降低政府的债务。但一些市场人士持续臆测，在需求恶化之下，日本可能延后调升消费税。

“的确得视那时的经济状况而定。若在经济状况疲弱或走下坡时调高消费税，会让经济趋势恶化，增加的税收可能就没那么多。”陈锦荣表示。

受日本央行1月宣布实施负利率政策的影响，日本10年期(含)以内公债的收益率都已跌至零以下的纪录低点，这或许减轻了政府偿债付息成本。

“短期来说，当然可降低政府的融资成本，但长期是否如此，就要看大家对货币政策的后续信心了。”陈锦荣称。

陈锦荣表示，虽然负收益率的现象短期内不太可能逆转，但因其伤害到金融业，且最后导致资本外流，因此可能损及外界对货币政策的信心。

“到时候政策利率或许仍低于零，但我认为长期收益率不会还是负值。”(完)