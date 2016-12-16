焦点：初创企业新潮来袭 挑战日本传统避险态度

2016年12月2日，Life Robotics执行长Yoon Woo-Keun在东京接受路透采访，并与其机器人''CORO'' 合影。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透东京12月16日 - 在以避险知名的日本，正在出现一股初创企业热潮。越来越多现金富足的企业把跟上人工智能和机器人等技术步伐的重任委托给小型企业。

由于企业家及投资者往往会将初创与失败关联到一起，初创企业在日本一直难以繁盛起来。但据一家民营研究机构预测，今年未上市初创企业的融资规模有望创下纪录高位，甚至要超过2000年互联网泡沫时期。

“和几年前相比，融资环境已有较大改善，”Soracom Inc现年40岁的执行长Ken Tamagawa这样表示。Soracom帮助企业设立平台，允许设备通过“物联网”进行相互沟通交流。

该公司从三井物产(8031.T)以及丰田汽车(7203.T)入股的一家投资基金融资30亿日圆(2,560万美元)。

已有数十家公司设立了风投基金以寻求回报，或是与规模较小的公司进行了合作，当中包括电子设备制造商Omron Corp (6645.T)、三井不动产(8801.T)等。

“与时俱进正在变得越来越难，”Omron投资部门的投资主管Kei Saika称。Omron投资部门是在两年前设立的。“如果这些风投公司有我们没有的技术，那就会更有效。”

初创企业风潮是在首相安倍晋三的支持下出现的。安倍认为初创企业能为日本长期停滞的经济注入新的活力，还曾表示日本应从美国加州矽谷吸取经验。

“潮流正在改变，尽管愿意承担创业风险的人所占比例仍相对较小，”创投公司Global Brain Corp执行长Yasuhiko Yurimoto表示。该公司主要投资于金融技术、人工智能和机器人技术初创企业。

“需要有更多的成功故事，才能形成良性的成长循环。”

据智库Japan Venture Research的数据，今年上半年初创企业集资额为928亿日圆。按此速度，全年数字将会超过去年的1,658亿日圆，并有望刷新2000年创下的1,700亿日圆左右的高点。

资金主要来自日本国内，外资仅占10%。大公司及其附属创投公司占投资总额的三分之一以上，独立创投公司占19%。

**还有很长的路要走**

Life Robotics执行长Yoon Woo-Keun今年设法为他的公司筹资15亿日圆。该公司开发了可以用于化妆品公司、汽车工程和物流仓库的多关节机器人“CORO”。

目前丰田、欧姆龙和吉野家 (9861.T)都在使用CORO。但多年来Life Robotics都受到日本投资者冷遇，并考虑迁往美国。

Yoon仍认为，日本还有很长的路要走。

“人们在讨论日本机器人热潮和初创荣景，但我个人认为，从金钱角度来看，我不觉得我们已经到了这个阶段，”他指出。

实际上，日本初创企业融资水平远低于美国，而且还低于中国。根据Venture Enterprise Center的数据，去年美国初创企业融资规模达约600亿美元，中国为约200亿美元。

日本初创企业募资情况图表：tmsnrt.rs/2hyOBFp

(完)