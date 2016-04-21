日本铁钢连盟会长称密切关注中国钢铁产量和出口

德意志银行以72亿美元就出售有毒证券案与美国司法部和解
路透纽约1月17日 - 美国司法部周二宣布，德意志银行(Deutsche Bank)已经签署协议，将以72亿美元与美国司法部达成和解，了结该行2008年金融危机之前销售有毒抵押证券一事。
路透东京4月21日 - 日本铁钢连盟会长柿木厚司周四表示，日本钢铁业担心中国3月粗钢产量和出口增加，因这可能会打压亚洲钢铁市场。在中国坚挺的需求带动下，今年钢铁市场已经回升。
“我们不能确定近期亚洲钢铁价格回升的势头是否能持续，”柿木厚司说道。
中国3月钢产量和出口增加或许意味着中国的钢铁厂已经恢复生产，此前曾因价格挫跌暂停生产。
他说道：“我们不能确定目前这股涨势是因为中国春节过后需求回升，还是在钢铁价格走高带动下，中国国内钢厂恢复生产。我们必须要密切关注中国4月产量和出口数据。”(完)
(编译 孙茉莉)
路透纽约1月17日 - 美国司法部周二宣布，德意志银行(Deutsche Bank)已经签署协议，将以72亿美元与美国司法部达成和解，了结该行2008年金融危机之前销售有毒抵押证券一事。
路透1月17日 - 华尔街银行摩根士丹利季度获利增加一倍，远优于预期，受美国总统大选后交易活动激增所扶助。
路透达沃斯1月17日 - 美国候任总统特朗普的一名资深顾问周二在世界经济论坛警告强势美元构成风险，可能给特朗普兑现重振美国经济的承诺增加困难。