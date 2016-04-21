日本铁钢连盟会长称密切关注中国钢铁产量和出口

路透东京4月21日 - 日本铁钢连盟会长柿木厚司周四表示，日本钢铁业担心中国3月粗钢产量和出口增加，因这可能会打压亚洲钢铁市场。在中国坚挺的需求带动下，今年钢铁市场已经回升。

“我们不能确定近期亚洲钢铁价格回升的势头是否能持续，”柿木厚司说道。

中国3月钢产量和出口增加或许意味着中国的钢铁厂已经恢复生产，此前曾因价格挫跌暂停生产。

他说道：“我们不能确定目前这股涨势是因为中国春节过后需求回升，还是在钢铁价格走高带动下，中国国内钢厂恢复生产。我们必须要密切关注中国4月产量和出口数据。”(完)