日本政府拟推出290亿美元的刺激计划提振地方经济--草案

路透东京12月24日 - 据路透看到的一份计划草案显示，日本准备通过一个290亿美元的刺激计划迅速提振滞后的地方经济，并向低收入家庭提供补贴、优惠购物券和其他举措，为两年来的刺激通胀努力再增添一些力量。

路透周三看到的这份草案还敦促日本央行尽快实现2%的通胀率目标，并承诺在明年4月起的下一个财年尽全力将日本基础预算赤字削减一半，以遏制公共债务膨胀的势头。

预计安倍内阁将在周六批准这项规模约为3.5万亿日圆（290.6亿美元）的计划。

官员称，此项刺激计划无需发行新债融资，财务省将使用先前预算案和税收收入中未动用的资金为该计划提供资金支持。随着经济复苏，日本政府的税收收入已经超过了预算的预测。

该刺激计划以向地方政府提供补贴和资金为核心，采取措施刺激家庭消费，并为小企业提供支持。在4月拟全国地方选举前，安倍关注地方经济。

这些措施可能包括发放向低收入家庭发放优惠购物券或提供燃油补贴。政府还寻求通过降低政府房贷机构的抵押贷款利率为楼市提供支撑。

草案称，经济仍保持温和复苏趋势，但有些领域依然疲弱，其中包括消费者支出。今年4月上调消费税重创了消费者支出。

“这套方案旨在确保经济走上良性循环，并通过迅速将精力集中在经济薄弱环节，使安倍经济学惠及所有地区，”草案表示。

根据安倍经济学而实施的积极货币和财政刺激措施，已推动股市上扬、日圆下跌，给大型出口企业和股市投资者带来巨大获利。

但日圆贬值导致进口成本上升，消费税上调又使生活成本升高，这些因素使低收入人群、小型企业和农村地区受到沉重打击。(完)

(编译 张荻/王颖；审校 李爽/张涛)

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