日本政府正筹备规模至少20万亿日圆刺激计划支持经济--共同社

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透7月21日 - 日本共同社周四援引知情消息人士报道，日本政府正在筹备编制规模至少20万亿日圆(1,866亿美元)的刺激计划，以帮助经济摆脱通缩，并抵御英国退欧可能带来的负面冲击。
共同社报道，该刺激计划的规模有可能比之前预期的逾10万亿日圆高出一倍，因为现在它会包含2017财年以及之后的项目，并将财投机关债(zaito)，即低息政府贷款增加6万亿日圆。
该通讯社称，刺激计划和公共支出也可能会进一步增加，这要取决于政府与自民党和公明党执政联盟之间的共识。
共同社称，安倍晋三政府将在8月初寻求内阁批准这项刺激计划。(完)
(编译 白云; 审校 王颖)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。