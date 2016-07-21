日本政府正筹备规模至少20万亿日圆刺激计划支持经济--共同社

路透7月21日 - 日本共同社周四援引知情消息人士报道，日本政府正在筹备编制规模至少20万亿日圆(1,866亿美元)的刺激计划，以帮助经济摆脱通缩，并抵御英国退欧可能带来的负面冲击。

共同社报道，该刺激计划的规模有可能比之前预期的逾10万亿日圆高出一倍，因为现在它会包含2017财年以及之后的项目，并将财投机关债(zaito)，即低息政府贷款增加6万亿日圆。

该通讯社称，刺激计划和公共支出也可能会进一步增加，这要取决于政府与自民党和公明党执政联盟之间的共识。

共同社称，安倍晋三政府将在8月初寻求内阁批准这项刺激计划。(完)