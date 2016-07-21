日本政府正准备1900亿美元刺激计划 但实际政府支出低于一半--消息

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京7月21日 - 消息人士周四称，日本政府正在准备总价值在1,900亿美元或更高的经济刺激计划，不过实际政府支出可能不足该金额的一半。
三名消息人士对路透称，计划总金额将至少为20万亿日圆，为目前市场预期区间的高端。不过他们表示，由国家及地方政府直接进行的支出可能为3万亿多日圆左右，约6万亿日圆来自财政投融资计划(FILP)，不属于一般预算。
日本首相安倍晋三上周指示政府本月底之前制订相关措施，以在民间消费和投资疲弱的情况下促使经济恢复活力。
作为刺激经济的措施之一，加快完成磁悬浮铁路网建设也在上述刺激计划之列。刺激计划是安倍晋三在5月份的G7会议后所做的承诺。安倍晋三当时在会议上表示，需要努力预防全球衰退。
消息人士称，在安倍执政联盟内部党派谈判期间，该刺激方案可能会扩大；安倍内阁或于8月2日批准上述措施。(完)
(编译 王丽鑫/孙国玉；审校 李婷仪/高琦)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。