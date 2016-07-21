日本政府正准备1900亿美元刺激计划 但实际政府支出低于一半--消息

路透东京7月21日 - 消息人士周四称，日本政府正在准备总价值在1,900亿美元或更高的经济刺激计划，不过实际政府支出可能不足该金额的一半。

三名消息人士对路透称，计划总金额将至少为20万亿日圆，为目前市场预期区间的高端。不过他们表示，由国家及地方政府直接进行的支出可能为3万亿多日圆左右，约6万亿日圆来自财政投融资计划(FILP)，不属于一般预算。

日本首相安倍晋三上周指示政府本月底之前制订相关措施，以在民间消费和投资疲弱的情况下促使经济恢复活力。

作为刺激经济的措施之一，加快完成磁悬浮铁路网建设也在上述刺激计划之列。刺激计划是安倍晋三在5月份的G7会议后所做的承诺。安倍晋三当时在会议上表示，需要努力预防全球衰退。

消息人士称，在安倍执政联盟内部党派谈判期间，该刺激方案可能会扩大；安倍内阁或于8月2日批准上述措施。(完)