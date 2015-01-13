《热点透视》日本投资者兴趣转向 或令日股焕发新的活力

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 徐文焰/戴素萍

路透新加坡1月13日 - 日本人投资组合的改变，或许能让该国股市焕发新的活力。

Breakingviews一项分析显示，日本国内投资者目前持有的本国股票总价值已达670万亿(兆)日圆(5.7万亿美元)，超过在公债市场的投资。这是个不错的预兆。在2003年也曾开始出现类似的债券与股票投资比重转变，那一次日股东证股价指数上涨了一倍。

日本投资者热情高涨或是股市吉兆，相关图表请见： link.reuters.com/guw73w

历史有可能重演。随着价格超高的政府公债被央行大量吃进，包括普通民众、企业和机构基金经理在内的日本国内投资者可能加大对股市的投入。这或许能帮助股市更上一层楼；自从日本首相安倍晋三于2012年底上台以来，日股已经上涨70%。

这一波涨势大多发生在2013年，受到外资买进日本股票的推动。但在过去一年，东证股价指数涨幅不到9%。日本经济在去年4月上调消费税的打击下意外滑入衰退，股市投资者一度面临2014年全年亏损的风险，多亏日本央行在10月扩大量化宽松计划才力挽狂澜。

单靠货币政策的力量无法支持这波涨势。日本让人昏昏欲睡的企业文化也需要改变。于去年生效的一份英国式的尽责管理守则，要求机构投资人更积极参与到持股公司的治理中来。日本还新推出了一项基于股东权益报酬率(ROE)的股指，以鼓励企业关注获利能力。一项企业治理守则不日也将出炉。再加上日圆贬值以及公司税下调的前景，日本企业或许终于开始为长期受委屈的股东带来回报了。

规模达1.1万亿美元的日本政府退休金投资基金(GPIF)已决定将日股的投资配置增加一倍。尽管散户对投资日股享有五年免税的优惠还没有显示出多少热情，但企业投资者看来已经跃跃欲试了。

股市持仓的增加可能部分是因为日本投资人手上的股票估值提高，而非配置增加。但债券价格也在一路上扬，因此这次投资组合的变化的确表明，投资人对股市的兴趣重燃。如果这股热度不减，那么本次由外资主导的日股涨势，可望得到国内中长期投资者的一臂之力。(完)

(译文审校 郑茵)