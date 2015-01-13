《熱點透視》日本投資者興趣轉向 或令日股煥發新的活力

(本文作者為熱點透視專欄作家，以下內容僅代表其個人觀點)

撰稿 Andy Mukherjee 編譯 徐文焰/戴素萍

路透新加坡1月13日 - 日本人投資組合的改變，或許能讓該國股市煥發新的活力。

Breakingviews一項分析顯示，日本國內投資者目前持有的本國股票總價值已達670萬億(兆)日圓(5.7萬億美元)，超過在公債市場的投資。這是個不錯的預兆。在2003年也曾開始出現類似的債券與股票投資比重轉變，那一次日股東證股價指數上漲了一倍。

日本投資者熱情高漲或是股市吉兆，相關圖表請見： link.reuters.com/guw73w

歷史有可能重演。隨著價格超高的政府公債被央行大量吃進，包括普通民眾、企業和機構基金經理在內的日本國內投資者可能加大對股市的投入。這或許能幫助股市更上一層樓；自從日本首相安倍晉三於2012年底上台以來，日股已經上漲70%。

這一波漲勢大多發生在2013年，受到外資買進日本股票的推動。但在過去一年，東證股價指數漲幅不到9%。日本經濟在去年4月上調消費稅的打擊下意外滑入衰退，股市投資者一度面臨2014年全年虧損的風險，多虧日本央行在10月擴大量化寬鬆計劃才力挽狂瀾。

單靠貨幣政策的力量無法支持這波漲勢。日本讓人昏昏欲睡的企業文化也需要改變。於去年生效的一份英國式的盡責管理守則，要求機構投資人更積極參與到持股公司的治理中來。日本還新推出了一項基於股東權益報酬率(ROE)的股指，以鼓勵企業關注獲利能力。一項企業治理守則不日也將出爐。再加上日圓貶值以及公司稅下調的前景，日本企業或許終於開始為長期受委屈的股東帶來回報了。

規模達1.1萬億美元的日本政府退休金投資基金(GPIF)已決定將日股的投資配置增加一倍。盡管散戶對投資日股享有五年免稅的優惠還沒有顯示出多少熱情，但企業投資者看來已經躍躍欲試了。

股市持倉的增加可能部分是因為日本投資人手上的股票估值提高，而非配置增加。但債券價格也在一路上揚，因此這次投資組合的變化的確表明，投資人對股市的興趣重燃。如果這股熱度不減，那麼本次由外資主導的日股漲勢，可望得到國內中長期投資者的一臂之力。(完)

(譯文審校 鄭茵)