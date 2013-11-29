日股涨势暂歇 日圆兑欧元触及五年低位

* 日经指数有望创1998年来11月最大涨幅

* 日圆兑欧元触及五年低点，兑美元则跌至六个月低位

* 亚洲股市持稳，周四创下一周最高收位

路透东京11月29日 -日本股市上日创下近六年最高收位后，周五稍事喘息，不过由于日圆下跌，日股仍有望创1998年来11月最大涨幅。

投资者还不愿追涨周边其他股市，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS持稳，周四曾触及一周最高收位。

日股日经指数.N225跌0.1%，但本月仍涨9.7%，因日圆兑欧元和美元下挫。

日圆一直被普遍用作融资货币，是因为日本央行承诺保持超宽松货币政策。这和美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能即将缩减购债计划形成对比。

日圆兑欧元触及五年低点139.705，日圆兑美元则跌至六个月低位102.61。

日圆兑欧元本月已跌4.6%，可能创下3月以来最差月度表现；日圆兑美元本月则下滑4.3%，可能创1月以来单月最大跌幅。

周五的数据显示，日本10月核心消费者物价指数(CPI)同比升幅创五年新高，工业生产连续第二个月录得增幅，进一步显示经济复苏料持续至2014年。

“工业生产数据不错，但仍低于市场预估。整体来说，市场逐渐开始相信，日本央行将被迫在明年某个时候再次采取行动，”法国巴黎银行全球股市与商品衍生产品业务主管Kyoya Okazawa表示。

“基金在年底前结账可能导致市场短期内出现修正走势...基本上没有理由看空市场，这不过是获利了结，”他补充道。

在日本政府大规模财政与货币刺激政策的助推下，日经指数今年迄今已大涨51%。如果年底前能保持这一增幅，就将是自1972年以来的最佳年度表现。

日本核心通胀数据图表：link.reuters.com/vef36s

日本工业生产图表： link.reuters.com/xyt65s

**几无表现**

相比之下，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数今年迄今仅上涨1.4%。其表现远逊于美国标准普尔500指数.SPX的跳涨26.7%，以及STOXX欧洲600指数的16.3%涨幅。

多数市场交投清淡，因美国金融市场周四适逢感恩节而休市，周五将交易半天。

今日稍后欧元区将有通胀数据出炉，在这之前，欧元兑美元创下一个月高位。

德国11月消费者物价调和指数(HICP)和其他欧盟国家均加速，暗示欧元区通胀可能会高于预期，这让欧洲央行采取进一步行动以避免通缩的压力有所减轻。

澳元兑美元跌至近三个月低位0.9055美元。

法国巴黎银行分析师建议投资者做空欧元兑挪威克朗、英镑和澳元。

“下周除了欧洲央行召开会议之外，澳洲央行、挪威央行和英国央行也将开会。我们认为欧洲央行的鸽派政策将与其余三家央行的立场形成鲜明对比，助推欧元兑这些国家货币走低，”他们在一份报告中说。

现货金下跌0.1%至每盎司约1,242.5美元，隔夜受中国买家浮现实货需求的迹象推动上涨0.5%。

布兰特原油期货持稳于每桶约110.8美元，上日挫跌0.4%。(完)

(编译 杜明霞；审校 王兴亚)

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