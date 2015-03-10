焦点：长线投资者将辅助日本股市“平稳”上涨

综述：亚洲制造业第二季开局强劲 预示全球经济保持稳健
路透新德里5月2日 - 亚洲大部分地区的工厂第二季开局强劲，受助于全球需求强劲，特别是对于高科技便携设备的需求正在带动电子产业快速成长。
路透东京3月10日 - 日本股市再度吸引外国投资者，而且有迹象显示部分外资将会长驻，而不是短暂停留。
在新任首相安倍晋三的经济刺激政策激励下，日本股市2013年初上涨，主要是受对冲基金等投机客推动。随着安倍经济学光芒渐失，许多外资撤离。
最近一波流入资金中包括一些进行长线投资的基金经理。这令给日本股市带来“平稳”上涨的希望，不会出现急剧波动和突然逆转。日本股市向来是全球最为波动的股市之一。
尽管投资者并不确信安倍晋三的改革能否提高日本企业的生产率，但他们有理由持乐观态度，比如薪资和消费可能出现增长。
“当前的市况反映了全球经济走强带来获利增长、日圆走贬、安倍经济学实施进一步改革的希望，以及企业治理情况改善的一些证据，”芝加哥共同基金公司Harris Associates的合伙人兼投资组合经理Robert Taylor称。
交易所数据显示，2014年外资卖超3,370亿日圆(27.9亿美元)日经指数.N225和东证股价指数.TOPX期货。上个月外资买超2.386万亿日圆，大和证券分析师Shingo Kumazawa称，这是其1997年开始统计该数据以来的最高月度纪录。
**首选市场**
吸引市场人士注意的除了2月外资买进规模外，还有大量资金投入了东证股价指数.TOPX期货，而不是日经指数.N225期货。
今年以来，东证股价指数上涨了8.8%，2014年同期为下跌5%。
很多长线投资者在东证股价指数和日经指数中偏好前者，因为日经指数中一些高价个股权重过高，例如日本迅销(Fast Retailing) (9983.T)。
市场人士称，2月份部分东证股指期货买盘可能来自“中长期投资大户”，例如主权财富基金和养老基金等。
期权市场进一步证明，投机客对整体日本股市的影响较以往下降。
**波动性减弱**
隐含波动率呈下行趋势，日经指数波动率指数.JNIV徘徊在约19%的五个月低点附近。
“当对冲基金买入时，他们通常买进看涨期权。因此，隐含波动率未见上升的情况，表明最新涨势是由只做多的投资者而非对冲基金所驱动，”高盛常务董事兼股票衍生品交易部门主管Naohide Une称。
他还表示，所有期限的期权的隐含波动率全都下降，“说明市场正在反映平稳上涨的前景。”
波动率下降本身就可能鼓励长线外国投资者投资于日本股市。日股过去频繁波动，削弱了其吸引力。
同时，对于基于美元的投资者而言，日本股市的投资回报一直在上升。
上个月，日经指数和东证股价指数以美元计算双双升越2013年高点。
今年至今，东证股价指数以美元计累计上扬7.6%，轻松超过标准普尔500指数.SPX的0.6%涨幅。(完)
(编译 于春红/王丽鑫/王兴亚；审校 张涛)
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