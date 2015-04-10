日本日经指数15年来首破20000点

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透东京4月10日 - 日本日经指数周五突破心理关口20,000点，为15年以来首次，周线上涨2.4%，受有关企业业绩将表现强劲的预期提振。
日经指数.N225盘中最高涨至20,006点，终场收跌0.2%，至19,907.63点。
对于20,000点关口是涨势经过的一点，还是一个目标点位，市场看法不一。截至目前两个阵营都在买进，但此后一些投资者将会卖出，”Rakuten Securities资深市场分析师Masayuki Doshida称。
诸多因素造就这波涨势，包括股东回报较高的期望、企业获利提升、国内消费复苏，以及日本公共投资者实际上或有望增持股票。
市场预期今年日股获利将提升10-15%，但日经指数今年迄今已上涨14%之多，部分投资人觉得追高的理由有限。
“虽然到本财年结束时，我们可能看到双位数的成长，但企业在5月公布全年获利预估时可能会较为保守，”Dalton Capital Japan基金经理人Fumio Matsumoto表示。
“届时可能会看到市场进行修正。”
今年迄今表现最优异的制药类股.IPHAM.T周五则领跌，跌幅达1.7%。
安斯泰来制药(Astellas)(4503.T)挫跌2.6%。今年涨幅高达80%的卫材(4523.T)周五重挫5.0%，该公司稍早表示，将在美国裁减约450名员工，约占人力的25%。
优衣库母公司迅销(9983.T)上涨2.5%，此前公司调高8月止财年的获利预估。
良品计画(Ryohin Keikaku)(7453.T)股价大涨11.7%，此前该公司预估2月止财年的获利将劲增。
从历史标准看来，零售类股及一些食品企业等内需类股的估值偏高。
但部份市场人士表示，鉴于日本可望脱离通缩，意味着即便实质经济未见成长，企业营收仍可能增加，因此这些个股的价格未必说得上偏贵。
东证股价指数.TOPX跌0.3%报1,589.54点，JPX-日经400指数.JPXNK400下滑0.4%至14,456.65点。(完)
(编译 刘秀红/陈宗琦/龚芳; 审校 白云/李婷仪)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)