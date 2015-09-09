日股日经指数收高7.7% 创近七年来最大单日涨幅

路透东京9月9日 - 日股日经指数周三飙升，创下近七年来最大单日涨幅，此前日本首相安倍晋三的言论引燃外界对政府出台更多经济刺激政策的期望，长线投资者进场逢低买进。

日经指数.N225大涨7.7%，收于18,770.51点，创2008年10月30日以来最大单日涨幅，制药商和金融类股领涨。

安倍的一份声明暗示，其将寻求降低公司税，并且对达成跨太平洋贸易协定持乐观看法。

市场参与者表示，安倍讲话对日本股市形成了额外的支撑。而日圆稳步走弱也利好日本股市。

“安倍讲话引发了他不会放任经济下滑的猜测。投资者认为安倍经济学将重新启动，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说。

“关键是日本需要安倍的第三只箭能飞起来，”Parry International Trading的董事总经理Gavin Parry说。

“日本企业因得益于日圆走弱而获得巨大的利润，但尚未将利润用于增加资本支出和实质薪资。鉴于安倍的公司治理改革未能促使公司采取行动，这样的公司税收优惠是鼓励公司这么做的一个办法。”

长期投资者也将日经指数周二跌至七个月低点视为逢低买入的契机，目前日经指数相对于预期获利的市盈率在14倍左右。

日本的公共养老基金也可能是买进阵营的一员。

日本东证股价指数(TOPIX).TOPX下所有33个板块均上涨。制药类股指数.IPHAM.T在昨日下跌5.2%之后大幅反弹8.8%。

券商股也跳升，野村控股(8604.T)上涨8.7%，大和证券(8601.T)上涨6.9%。

出口股也录得涨幅，其中丰田汽车(7203.T)跳升6.3%，本田汽车(7267.T)也上涨6.6%。

东证股价指数.TOPX上涨6.4%至1,507,37，成交3.14万亿日圆，比过去100日均值高出逾15%。(完)

(编译 王兴亚/王洋; 审校 王颖/张涛)

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