日本股市或延续跌势 投资者对公司税改革疑虑加深

图为东京一家券商门外股票信息屏上的一名男子的身影。 REUTERS/Yuya Shino

路透东京5月21日 - 日本股市未来几周料将延续跌势，因投资者怀疑首相安倍晋三是否会在下个月最新的经济策略中宣布大力度的新改革措施。

拖累日本股市最大的因素是，在政府下调公司税的时点和幅度的问题上缺乏明确性。

日本股市日经指数.N225是2013年全球表现最好的指标股指之一，当年飙升57%，因市场乐观的认为安倍晋三的经济复苏三剂药方将把日本带离持续数年的经济停滞和通货紧缩。

去年，安倍晋三的头两剂药方--超宽松货币政策和慷慨的政府支出--推动股市上扬。

不过安倍的第三剂药方--劳工市场、农业和税收方面的结构性改革却一直进展缓慢，缺乏细节。股市投资者已期待数月，寄望安倍能够履行其承诺：将税率调整至具有国际竞争力的水平。

与此同时，去年日经指数的涨势之后是一波获利了结潮。日圆汇率的跌势也暂停，进一步抽离了日本股市的支撑因素。

“能够直接提振每股盈余的是调降公司税，其他的都是可有可无，”摩根大通证券研究主管Jesper J Koll说。

但等待是漫长的。安倍第一次谈到关于进一步改革企业税负的计划，是今年1月在达沃斯世界经济论坛。

执政党自民党对这项议题已草拟一项提议，根据路透在周二见到的这项草案，其建议政府制定时间表以及企业税目标，好让国内外企业在做投资及聘雇决策时有所依据。

但政府必须随时谨记日本庞大的财政赤字，如果税率调降，财政可能更加吃紧。

日本的有效企业收入税率约为34.62%，高于德国的约30%，中国和新加坡的也仅分别为25%和17%。

“讨论的时间已经过去了，现在需要的是数字、数值目标，”Koll在论及公司税问题时如此说道。

**日圆因素**

日经指数今年已下滑13%，分析师认为跌幅可能很快就会扩大到20%。日经指数周三收低0.2%，报14,042点。

日本上周公布的第一季经济增长数据强于预期，但基本上无助于提振股市，因投资者仍谨慎看待4月消费税上调将如何影响经济。

日圆兑美元JPY=今年陷于101-104之间波动，受助于日圆重拾避险货币地位。

日圆兑美元没有跌得更低，也是因为市场预期日本央行不太可能急于进一步放松政策，而美联储的政策立场则略显温和。

日本央行总裁黑田东彦打消了市场对于近期或进一步放松政策的预期，他再次乐观表示经济复苏力道将足够强劲，能够实现央行2%的通胀目标。

“黑田东彦在阐明观点方面前后保持一致。他无意于动用货币宽松来压低日圆或支撑市场，但他的政策和市场预期之间存在差距，也是不假，”idelity Worldwide Investment投资主管Hisae Toews说。

分析师们认为，这种政策观点也是为何日本股市如今在摩根士丹利的全球指数中权重降低的的原因。

股票指数提供商MSCI明晟在MSCI全球标准指数中纳入三支日本股票，但剔除12支小公司股票。MSCI明晟表示与此同时，纳入11支并剔除三支美国股票。(完)

(编译 王洋/李婷仪/艾茂林; 审校 高琦)

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